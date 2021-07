SI RIBALTA CON L’AUTO PER EVITARE I CINGHIALI

Aveva appena finito di lavorare e stava tornando a casa, quando, sulla strada che collega Collecorvino a Picciano, un branco di cinghiali gli ha attraversato la strada facendolo ribaltare.

Sfortunato protagonista di questo incidente un 21enne, che ha tentato di evitare il branco, finendo poi fuori strada. Il giovane è comunque riuscito ad uscire dalla sua auto e allertare i soccorsi, trasportato in ospedale fortunatamente non ha riportato gravi ferite, per lui solo tanto spavento.