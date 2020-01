SI SCHIANTA SULLE BARRIERE DEL PASSAGGIO A LIVELLO. CAOS E RITARDI PER I TRENI

Tagliacozzo. Un’automobilista, per cause ancora non accertate, ha urtato le sbarre del passaggio a livello sulla tratta Roma-Avezzano-Pescara. L’incidente ha causato non pochi problemi al traffico ferroviario in quanto il blocco dei treni è durato più di un’ora.

Sul disagio è intervenuto l’ex-consigliere comunale di Avezzano del M5S, Francesco Eligi, il quale tramite social ha esternato il suo parere:

“Oltre mezz’ora e nulla, passaggio a livello di cappelle bloccato e auto che si rigirano”.

Non pochi disagi anche per gli automobilisti che in alcuni casi sono rimasti incolonnati a causa dell’incidente.

Fonte: Marsica Live