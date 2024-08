Sicurezza stradale, ad Avezzano arriva nuova rotatoria all’uscita dell’autostrada

Il vicesindaco Di Berardino: opera importante realizzata da ANAS su nostra sollecitazione

Lavori in corso in via Renato Fucini, all’ingresso dell’autostrada e a confine con Antrosano, per la realizzazione di una nuova rotatoria. Obiettivo mettere in sicurezza una zona traffica, dove si sono registrati diversi incidenti e, al contempo, migliorare anche esteticamente il primo accesso alla città.

“Si tratta di un’opera attesa da tanti anni – spiega il vicesindaco di Avezzano Domenico Di Berardino – che verrà realizzata da Anas in accordo con l’amministrazione comunale. Abbiamo tenuto sull’argomento diversi incontri avviati dall’assessore Emilio Cipollone, affiancato dal consigliere Ignazio Iucci ed ora siamo arrivati alla partenza del cantiere.

Doveroso un ringraziamento alla struttura territoriale di Anas Abruzzo, all’Ing. Antonio Marasco, capo compartimento Abruzzo Molise ed ai tecnici che hanno partecipato alle varie riunioni, qui a palazzo di città”

Ad aggiudicarsi la gara è stata l’impresa Feeling 2000