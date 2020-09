SIGLATA CONVENZIONE TRA AECI AVEZZANO ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E UNIPEGASO SEDE DI AVEZZANO

Oggi essere soci A.E.C.I. – Associazione Europea Consumatori Indipendenti – Sede Territoriale di Avezzano conviene ancora di più: sconti dai €1000 ai €1.500 annui su corsi di laurea Unipegaso e Mercatorum oltre che sulle certificazioni EIPASS!



Soddisfazione per la sigla dell’accordo da parte del Presidente di AECI Avezzano, nonché Presidente AECI Abruzzo, Avv. St. Raffaele Aureli e dei vertici Unipegaso Avezzano Dott. Guido Ottombrino e Dott. Armando Floris. Due realtà giovani ma dinamiche ed in continua evoluzione che uniscono i loro intenti al fine di promuovere ed avvantaggiare la formazione dei cittadini di ogni età.



Per accedere agli sconti presso la Unipegaso basterà presentare la tessera di AECI Avezzano in corso di validità che da accesso a consulenza giuridica gratuita, assistenza agevolata oltre ad altre numerose scontistiche per l’acquisto di prodotti e servizi nella Marsica.



Non sei ancora tesserato o desideri rinnovare il tuo tesseramento AECI Avezzano? Basta contattare la Segreteria AECI al 351 514 00 72 per richiedere maggiori informazioni o fissare un appuntamento.