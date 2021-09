SIGNORA ANZIANA DI NAPOLI VINCE 500MILA EURO AL GRATTA E VINCI: IL TABACCAIO GLIELO RUBA E SCAPPA A BORDO DI UNO SCOOTER

Un sogno interrotto sul più bello per un’anziana residente a Napoli. Dopo aver vinto 500mila euro con un Gratta e vinci ed essere andata in tabaccheria per chiedere conferma del premio, la donna si è vista rubare il tagliando dal proprietario dell’attività che si è dato alla fuga. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che si sono messi sulle sue tracce. Per il biglietto fortunato invece è stato chiesto il blocco immediato.Secondo quando ha raccontato alle forze dell’ordine, la donna avrebbe consegnato il Gratta e vinci a un dipendente, che ne ha validato la vincita tramite un dispositivo elettronico. Per ulteriore conferma, avrebbe mostrato la scommessa a uno dei titolari della tabaccheria, che lo ha infilato in tasca ed è fuggito a bordo del suo scooter.