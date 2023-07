SOLD OUT PER FIORELLA MANNOIA E DANILO REA CON IL NUOVO SPETTACOLO “LUCE” IL 1 AGOSTO A L’AQUILA, APERTURA DELLA RASSEGNA “NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA” ALL’INTERNO DEI CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

La Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” presenta la quinta edizione della rassegna “Nell’ombra della musica italiana”, inserita anche nel cartellone estivo de I Cantieri dell’Immaginario del Comune dell’Aquila, con tre eventi dedicati alla canzone d’autore, in programma nella Scalinata di San Bernardino nei giorni martedì 1, giovedì 3 e sabato 5 agosto alle ore 21,30.

L’evento di apertura il 1 agosto è affidato a due artisti che con L’Aquila hanno un rapporto speciale: Fiorella Mannoia e il pianista jazz Danilo Rea, insieme per la nuova tournée che ha debuttato il 1 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate e che sta riscuotendo un grande successo: “Luce”, uno spettacolo straordinario in cui il talento dei due artisti è messo in “luce” anche da una moltitudine di candele che li circondano sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Il sodalizio tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea si rinnova: la voce di Fiorella, tra le cantautrici ed interpreti più amate della canzone italiana e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

L’evento ha fatto registrare il Sold Out dei più di 1.400 posti disponibili.

La rassegna prosegue il 3 agosto con Raf e il 5 agosto con l’originale spettacolo dedicato alle poesie di Auden con il cantautore Luca Barbarossa e lo scrittore Stefano Massini.