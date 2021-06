SOLLECITI DI PAGAMENTO CON DATI ERRATI, IL CAM BLOCCA IL RECAPITO

L’azienda rende noto che per un mero errore di stampa alcuni utenti hanno ricevuto erroneamente solleciti di pagamento con dati di altri interessati. Il Cam ha provveduto immediatamente ad analizzare quanto segnalato correttamente da alcuni utenti e, dopo aver costatato la veridicità delle segnalazioni, ha provveduto a bloccare il recapito delle cartelle. Chiunque abbia ricevuto un sollecito con dati non riconducibili alla propria utenza può contattare subito il numero 0863.4589262 (attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30) del Consorzio Acquedottistico Marsicano e chiedere informazioni. L’azienda provvederà a effettuare rapidamente le rettifiche del caso e si scusa per il disagio arrecato.