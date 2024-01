SOPRALLUOGO AL CANILE DI SULMONA ” IMPECCABILE LA NUOVA GESTIONE DELLA COMAR FARM CASALINE SRL”

La nuova gestione del canile comunale a Sulmona ad opera della Comafarm è da considerarsi impeccabile. È quanto venuto fuori dal sopralluogo voluto dal Sindaco Gianfranco Di Piero, effettuato dal: Dirigente veterinario Marco Amicarella e dal Tecnico della Prevenzione Claudio Amoroso, alla presenza del Comandante di Polizia Locale, Domenico Giannetta, dal Vice Comandante Paolo La Gatta e del personale della Ditta Comafarm.

Sopralluogo che si è reso necessario all’indomani di lamentele e illazioni che alcuni cittadini nei giorni scorsi avevano segnalato sui social. Lamentele che si sono rivelate infondate e del tutto false.

I presenti hanno infatti visitato l’intera struttura, riscontrando come il tutto sia non solo a norma, ma che gli animali presenti sono tenuti in buono stato di nutrizione e sanitario. Nelle conclusioni della relazione si legge: “le evidenze raccolte durante il sopralluogo (grado di pulizia degli animali, stato di nutrizione, gestione dei cani problematici/aggressivi e gestione coperte), la gestione informatizzata adottata dal gestore per la movimentazione dei cani, in particolare la precisione e puntualità mostrata da alcuni riscontri effettuati per la movimentazione da un box all’altro, fanno ritenere soddisfacente la gestione complessiva del rifugio”.