SOSPESA PER 90 GIORNI L’AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL BAR PARADISE DI MORINO, PROVVEDIMENTO EMESSO DAL QUESTORE DI L’AQUILA

Il Questore di L’Aquila ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione per 90 giorni dell’autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande a suo tempo rilasciata a F. S., di anni 31, gestore del “Bar Paradise”, ubicato in Morino (AQ), via XXIV Maggio nr. 10.

A carico del 31enne, ritenuto responsabile di una prolungata attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere anche all’interno dell’esercizio commerciale, lo scorso 19 novembre, all’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avezzano e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo, era stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avezzano.

Il provvedimento di sospensione, emesso a conclusione di apposito procedimento amministrativo avviato ed istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di L’Aquila, è stato trasmesso anche all’Ufficio Commercio del Comune di Marino per gli ulteriori provvedimenti di competenza.