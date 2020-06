SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, MONTELISCIANI E RUBEO SOLLECITANO LA GIUNTA

E’ passato ormai un mese da quando, il 6 maggio, il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio ci promise, a mezzo stampa, che avrebbe di lì a poco convocato un incontro con tutti i gruppi di opposizione per discutere le proposte relative alle misure straordinarie da adottare per sostenere le attività economiche del territorio colpite dall’emergenza COVID-19. Alla data di oggi, 6 giugno, non abbiamo ancora notizie né in merito all’incontro promesso né tanto meno in merito a provvedimenti presi dall’Amministrazione a sostegno delle imprese, delle attività commerciali e artigianali, delle famiglie.

A un mese di distanza, dunque, oltre a prendere atto del ritardo già maturato su questo terreno da Tagliacozzo rispetto ad altri comuni anche limitrofi, ci troviamo a dover sollecitare il Sindaco e la Giunta affinché provvedano a convocare al più presto l’incontro tra tutte le componenti del Consiglio Comunale per discutere nel merito di tutte le proposte elaborate fino a ora dalle opposizioni e, soprattutto, per predisporre in tempi celeri misure utili al rilancio economico della città.

Confidiamo che da parte della maggioranza ci sarà, almeno su questo tema, la totale disponibilità a creare quel clima di leale collaborazione e confronto sereno che è necessario in questa fase e che tutte le componenti di opposizione hanno già dimostrato di voler perseguire nell’interesse della città.