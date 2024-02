SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA PER IL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

Trecento alunni del Liceo Statale Benedetto Croce hanno partecipato allo spettacolo in lingua spagnola “La Manada” presso il Castello Orsini di Avezzano.

Gli studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Economico Sociale hanno assistito allo spettacolo messo in scena da BeWowEdu, progetto di EssereWow, una startup innovativa italiana.

“La Manada” è un Innovativo progetto multimediale didattico in lingua spagnola che affronta la tematica del bullismo e cyberbullismo in modo sorprendente e costruttivo, ponendo l’attenzione non solamente sull’azione del bullo ma anche sul ruolo del gruppo che lo asseconda.

Un’opera emozionante che trasporta alle origini del problema, dove è possibile trovare la soluzione per debellarlo, immergendosi completamente nella lingua spagnola.

Lo spettacolo “La Manada” è stato infatti molto vario con canzoni, video, recitazione e interventi del pubblico, il tutto coerente con la trama della storia. Veramente bravi gli attori a puntare a coinvolgere gli alunni dalla prima all’ultima fila. Gli studenti infatti non solo hanno apprezzato lo spettacolo come spettatori ma vi hanno anche preso parte con entusiasmo, diventando così parte attiva dello spettacolo stesso, imparando divertendosi.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio, alla referente del progetto prof.ssa Cipolla Giovanna e al dipartimento linguistico, sempre pronto a promuovere innovazioni nello studio delle lingue straniere