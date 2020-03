SPORT: DI MATTEO “IL DECRETO APPROVATO è UNA PRIMA RISPOSTA, OTTENUTE GARANZIE MINIME PER MOLTI LAVORATORI. AIUTI DA ESTENDERE ANCHE AGLI IMPRENDITORI PRIVATI”

“Il decreto approvato dal governo segna un primo passo verso una più ampia riforma dello sport”, lo dichiara il direttore generale del complesso Le Naiadi e imprenditore sportivo, Nazzareno Di Matteo, dopo l’approvazione del decreto “Cura Italia”, dove, tra l’altro, è stato inserito il provvedimento per il sostegno economico con un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19 “sicuramente una risposta importante che dona un sospiro di sollievo al comparto e che è frutto di un lavoro di squadra e di una condivisione di intenti che non ha colore politico. Spesso le categorie lavorative legate allo sport non hanno avuto l’attenzione che meritavano e di certo questo provvedimento permetterà loro di avere le garanzie minime. Tra le misure approvate anche quella per le ASD che potranno sospendere il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, spostando il versamento al 30 giugno in un’unica soluzione. Una misura che non può bastare – continua – perché non tiene conto di tutte le strutture private che comunque rendono un servizio al pubblico e che hanno costruito da zero le proprie realtà imprenditoriali e di certo non possono essere messe a un livello diverso rispetto a quelle pubbliche.

Ad ogni modo – conclude Di Matteo – la mano è stata porta e ora più che mai è responsabilità e compito di tutti cercare di seguire le regole per uscire quanto prima da questa emergenza, tendendo noi la mano a tutti gli operatori sanitari e di sicurezza pubblica che, ogni giorno, si adoperano per le nostre vite”.