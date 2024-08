Stop al teatrino autoritario: Il PD di Celano replica all’amministrazione Santilli

“Con grande stupore, assistiamo all’ennesimo tentativo dell’amministrazione Santilli di censurare e delegittimare le voci di chi esprime dissenso verso l’operato del sindaco e della sua giunta. Ci chiediamo: da quando esporre le segnalazioni e le lamentele dei cittadini è diventato un reato? Sembra che il sindaco Santilli non ascolti la voce della comunità, ignori le problematiche sollevate o, forse, non tolleri la critica. Tuttavia, è giunto il momento che il sindaco se ne faccia una ragione: noi non ci faremo intimidire da chi preferisce chiudere gli occhi di fronte ai problemi piuttosto che affrontarli. Sarebbe inoltre opportuno mettere fine ai comunicati che accusano l’opposizione di diffondere disinformazione”.

Lo afferma il segretario del PD Ermanno Natalini in risposta alle scomposte dichiarazioni dell’amministrazione comunale di Celano.

“Il nervosismo e le continue repliche dell’amministrazione dimostrano chiaramente problemi evidenti: manca concretezza e capacità di affrontare e risolvere i veri problemi della nostra città. Invece di concentrarsi su questioni rilevanti e strutturali, l’amministrazione Santilli sembra preoccupata di sopprimere il dissenso e distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità”.

“È singolare” aggiunge Natalini “che il vice sindaco Piero Ianni, faccia vanto della pulizia delle strade e dei luoghi pubblici dopo le serate di festa. Questa, infatti, è una mera operazione ordinaria e non un’eccezionale impresa degna di lode. La manutenzione e il decoro urbano sono responsabilità abituali della gestione comunale, e non dovrebbero essere utilizzati come motivi di celebrazione. Forse è il momento di rivedere cosa consideriamo come traguardi e cosa come normali doveri”.

“Questo ennesimo attacco all’opposizione non fa altro che confermare un malcelato nervosismo all’interno della maggioranza. Il Pd di Celano continuerà a fare la sua parte, denunciando ogni stortura e lavorando per il bene di tutti i cittadini celanesi”.

“Diciamo basta a questa arroganza. L’amministrazione Santilli deve smetterla di considerare la critica come un nemico da abbattere. Noi continueremo a fare la nostra parte, perché Celano merita molto di più di questo teatrino autoritario”.