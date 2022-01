STOP IMPIANTI OVINDOLI, ANGELOSANTE ( V.A. ): ” I FINANZIAMENTI NON DEVONO PRENDERE ALTRE DESTINAZIONI “

Il Tar ha bocciato il progetto dei nuovi impianti da sci a Ovindoli, nella Valle delle lenzuola, nel Parco del Sirente-Velino, per tutelare la vipera Ursini “.

Lo scrive in una nota Simone Angelosante ( Valore Abruzzo ), capogruppo e già sindaco di Ovindoli per 15 anni.

” L’inizio dei lavori era previsto per la primavera, parliamo di un progetto del 2016 che prevede come primo lotto la realizzazione di tre nuovi impianti di risalita di ultima generazione e sette nuove piste da sci ” prosegue Angelosante ” Le sentenze si rispettano, ma noi non ci arrendiamo e non permetteremo che i fondi vengano destinati altrove. Inoltre, sarebbe una mazzata per il settore turistico e per l’indotto che il nostro territorio ” incalza l’ex sindaco di Ovindoli ” Per i giudici si tratta di modificazioni rilevanti e irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio. Rispettiamo, ovviamente, la sentenza del TAR che blocca gli impianti nuovi di Ovindoli, ma non ci arrendiamo e non la daremo vinta e non permetteremo che i finanziamenti prendano altre strade. In Regione stiamo già studiando soluzioni alternative rapide che incrementino la qualità e la quantità del turismo dello sci in quota. Batteremo gli integralisti con le loro stesse armi. Perdere una battaglia non significa perdere la guerra.” conclude il capogruppo di Valore Abruzzo.