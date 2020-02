SULMONA. IL PD DI TUTTI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Proseguendo nella campagna di ascolto sul territorio pianificata dai vertici del Partito Democratico, domani il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sarà ad Avezzano. Il Circolo PD di Sulmona, così come fatto qualche giorno fa con la Ascani –viceministro della P. I.- in merito all’edilizia scolastica e all’annoso problema della ricostruzione del Liceo Classico “Ovidio”, porterà all’attenzione della De Micheli le istanze del territorio relative alle problematiche dei collegamenti ferroviari e della sicurezza autostradale per il tratto d’interesse (viadotto di Cocullo). In particolare: – la ben nota questione della bretella ferroviaria, con cui si escluderebbe dal collegamento Pescara –L’Aquila la Stazione di Sulmona; – e la non diversamente cogente questione del collegamento veloce con Pescara, attraverso la c.d. “Metropolitana Leggera”. Nell’occasione, propizia per rinsaldare contatti imprescindibili con i centri decisionali territoriali e nazionali, il Circolo PD di Sulmona cercherà di restituire centralità a questa città nel dibattito politico-amministrativo che interessa l’intera Valle Peligna.

Sulmona 16/02/2020. Il Circolo PD di Sulmona Il Segretario F. Casciani.