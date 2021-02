SULMONA. TROVATA ALL’INTERNO DELL’AUTO PRIVA DI SENSI, GIOVANE SOCCORSA E MULTATA

E’ stata trovata dentro l’auto priva di sensi, il veicolo aveva il motore accesso. Il fatto è accaduto a Sulmona, dove alcuni residenti del centro son stati svegliati dal rumore di un auto accesa. Uno di loro sceso in strada ha notato una donna accasciata sul volante priva di sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi, sul posto gli agenti della questura e il 118. La donna è stata prima soccorsa, i sanitari l’hanno trovata in stato confusionale, e in seguito sanzionato per non aver rispettato le prescrizioni in materia di Covid.