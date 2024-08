Svolta storica per Canistro,Il Palazzo Vecchiarelli Mancini tornerà agli antichi splendori

E’ stato approvato nella seduta del 1 Agosto del Cipess un piano di ricostruzione pubblica per i comuni del cratere e fuori cratere da 160 milioni di euro complessivi, tra cui e’ presente l’integrale finanziamento per il Palazzo Mancini Vecchiarelli di 6 milioni di euro.

Il Sindaco Gianmaria Vitale esprime la sua grande soddisfazione: “Si tratta di una svolta storica per la comunità di Canistro: il Palazzo Mancini Vecchiarelli, simbolo del nostro comune, tornerà al suo antico splendore grazie a questo importante investimento.

Oggi dopo 3 anni di fatica e lavoro, sono e siamo davvero felici perché non si tratta solo dell’opera architettonica in sé, ma del vedere concretizzati l’impegno e l’attenzione verso il nostro patrimonio storico e per il futuro culturale della nostra comunità.

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e contribuito per ottenere questo storico risultato, a partire dai nostri uffici comunali all’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, al Presidente Marco Marsilio al Senatore Guido Liris ed al Consigliere Regionale Massimo Verrecchia sempre vicini al nostro Comune ed al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi per la sua disponibilità, collaborazione ed impegno.

Infine un ringraziamento particolare al Consigliere Mario Fiorentino Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 per l’ottimo lavoro di raccordo istituzionale e di preparazione di questa importante deliberazione, ed infine al Governo Meloni che mostra ancora una volta l’attenzione per la ricostruzione dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma.”