TAEKWONDO CELANO: SAMUELE BALIVA AI CAMPIONATI EUROPEI CON LA NAZIONALE ITALIANA

Questa convocazione conferma ancora una volta l’eccellenza della nostra scuola, dichiarano i maestri Ennio e Calvino Cotturone

E’ tutto pronto, la Nazionale Italiana di Taekwondo ritorna sui quadrati di gara internazionali. In Bulgaria, a Sofia, dall’8 all’11 aprile andranno in scena i Campionati Europei Seniores.

Tra i quattordici azzurri in gara pronti a mettersi in gioco e sfidare gli altri 362 atleti provenienti da tutto il vecchio continente, ci sarà anche Samuele Baliva atleta del Centro Taekwondo Celano e già vice Campione Europeo nella categoria Cadetti. Samuele è stato l’unico atleta abruzzese a partecipare ad una rassegna continentale nella categoria cadetti (12-14 anni), nella categoria juniores (14-18 anni) e nella categoria seniores (18-35 anni).

Samuele 19 anni appena compiuti, frequenta il Liceo Scientifico “V. Pollione” ad Avezzano e gareggerà con la Nazionale Italiana nella categoria -74 Kg.

E’ stato un anno difficile, la pandemia ha condizionato gli allenamenti, ma questa convocazione conferma l’ottimo lavoro svolto dai maestri del Centro Taekwondo Celano. In 31 anni di attività abbiamo inanellato tanti successi, abbiamo sempre curato la preparazione dei nostri atleti sia a livello agonistico che amatoriale. Arrivano in palestra bambini, quasi per gioco e poi si ritrovano su podi Continentali affermano i maestri Ennio e Calvino Cotturone. Siamo sicuri che a questo importante traguardo ne seguiranno degli altri.