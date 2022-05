TAEKWONDO: CELANO SUL PODIO ALLO SVEZIA OPEN, DUE BRONZI PER I FRATELLI BALIVA

Ancora successi e medaglie dai campionati Internazionali per il Centro Taekwondo Celano, nella capitale scandinava Alice e Samuele Baliva conquistano due prestigiose medaglie di Bronzo.

Dopo i successi ai Campionati Italiani, gli atleti della società celanese, allenati dai maestri Ennio e Calvino Cotturone, conquistano punti importanti per il ranking Mondiale ed Europeo.

Una gara di alto livello, un G2 a cui hanno preso parte i migliori atleti del Continente a caccia di punteggi per le prossime Olimpiadi. Samuele Baliva Campione Italiano seniores ha disputato una gara eccellente confrontandosi alla pari con i migliori atleti Europei, superando al primo incontro proprio i padroni di casa della Svezia, al secondo per KO la Grecia. Ad un passo dalla finalissima cede con la Croazia in un incontro tirato fino all’ultimo secondo.

Altra medaglia e successo per Alice Baliva che supera brillantemente ottavi e quarti cedendo solo in semifinale contro l’atleta della Spagna che vincerà il torneo. Dopo il bronzo agli Internazionali di Belgio, Alice bissa il successo anche in Svezia regalando ai tifosi e al team Cotturone grandi soddisfazioni.

Buone anche le prestazioni di Serena e Vittoriano Tirabassi, Ivana e Mario Ciccarelli, Francesco Scamolla e Giada Piccone che non riescono a salire sul podio pur superando i turni preliminari della competizione. La società celanese nata nel 1990, continua a formare atleti di alto livello di caratura Internazionale. Una realtà che negli anni ha consolidato il suo primato ed oggi vanta una storia gloriosa anche nel palcoscenico Europeo.