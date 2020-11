TAGLIACOZZO. AUTO IN FIAMME, PROVVIDENZIALE IL TEMPESTIVO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un auto è andata a fuoco a Tagliacozzo. Le fiamme hanno creato non poca paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i Carabinieri-

Non si conoscono le cause che hanno innescato le fiamme, sull’accaduto sono in corso accertamenti.