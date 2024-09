Tagliacozzo celebra l’Ottocentenario delle Stimmate di San Francesco, oggi il convegno sul tema della compassione

Nell’ambito del cartellone degli eventi “Taleacotium 800” stilato in occasione dell’Ottocentenario delle Stimmate di San Francesco (1224-2024), si terrà questo pomeriggio alle 18.30 nella chiesa San Francesco di Tagliacozzo una conferenza dal titolo “Il volto della compassione: dalla Croce ai lebbrosi, dai lebbrosi allo stigmatizzato”.

L’evento, organizzato dall’Ordine Francescano Secolare di Tagliacozzo in collaborazione con i Frati Minori Conventuali, vedrà la partecipazione di Fra Carmine Terenzio, Ofm Conv e don Federico Palmerini, cappellano universitario.

La conferenza esplorerà il tema della compassione secondo la tradizione francescana, riflettendo sul ruolo di San Francesco nel soccorso ai lebbrosi e il significato spirituale delle stimmate, ricevute dal Santo durante una visione mistica. Prossimo appuntamento il 29 settembre nella chiesa San Francesco, alle 17.30, Giornata vocazionale francescana e presentazione dei tre ordini. Presiede la celebrazione fra Paride Ammirati, Ofm Con .

Gli eventi sono parte delle celebrazioni per i 800 anni dalla ricezione delle stimmate di San Francesco, un momento centrale nella vita del Santo che incarna lo spirito di amore e compassione verso i sofferenti e gli emarginati. L’incontro di oggi sarà un’opportunità per approfondire la spiritualità francescana e per riflettere sui temi di carità e solidarietà, valori che restano oggi più che mai attuali.