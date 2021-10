TAGLIACOZZO. GIOVAGNORIO SUPERA IL QUORUM E SI RICONFERMA SINDACO

Ecco le sue dichiarazioni:

QUORUM SUPERATO GIÀ DALLA PRIMA GIORNATA DI VOTO A TAGLIACOZZO: 2849 I VOTANTI, PARI AL 49,33% A chiusura delle urne, per le elezioni amministrative a Tagliacozzo, alle ore 23 della prima giornata di voto, domenica 3 ottobre, hanno votato 2849 e quindi è stato ampiamente superato il quorum del 40% degli aventi diritto. Il Quorum, che ammonta a 2136 votanti, stabilisce la validità della tornata elettorale. 5775 sono infatti gli aventi diritto residenti nel Territorio comunale di Tagliacozzo, a cui vanno sottratti 435 cittadine AIRE (residenti all’estero), per un totale rimanente di 5340 effettivi, il cui 40% è esattamente 2136.La lista di Prospettiva Futura, guidata dal Sindaco uscente Vincenzo Giovagnorio, per essere proclamata vincitrice dovrà prendere allo scrutinio il 50% più uno del quorum sopra citato cioè 1069 voti validi di preferenza.Sembra scontata quindi la riconferma del Sindaco Giovagnorio e della sua rinnovata squadra amministrativa.