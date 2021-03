TAGLIACOZZO. IL SINDACO GIOVAGNORIO: E’ OPERATIVO IL CALL-CENTER PER LA PRENOTAZIONE DEI TAMPONI RAPIDI E PER LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I VACCINI

Invito tutti coloro che avessero avuto contatti con persone positive o avvertissero l’esigenza di effettuare l’esame per accertare l’eventuale positività al Covid-19 a chiamare i seguenti numeri di telefono: 3533882318 – 3701593551 oppure scrivere un’email di richiesta al seguente indirizzo: emergenzasanitaria@comune.tagliacozzo.aq.it

Il drive in per i tamponi sarà operativo a partire da domani venerdì 19 marzo 2021 nel cortile dell’Istituto scolastico “A. Argoli” con ingresso lato Via Mazzini e uscita lato via Maarconi.

Vincenzo Giovagnorio