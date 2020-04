TAGLIACOZZO IN LUTTO. MUORE A 57 ANNI STEFANO POGGI, STORICO RISTORATORE

Tagliacozzo, (AQ). Stefano Poggi, noto ristoratore di Tagliacozzo, è morto a 57 anni in seguito ad un malore. Lascia la moglie e due figlie. Gestiva insieme al fratello Marcello, l’Hotel ristorante Marina, storico albergo di Tagliacozzo. Lascia un grande vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto, gli amici lo ricordano come una persona sempre socievole e ben voluta da tutti.