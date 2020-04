TAGLIACOZZO – NUOVE MASCHERINE IN DONO AL COMUNE

IL SINDACO DISPONE PER IL LOCALE 118 E PER IL REPARTO MALATTIE INFETTIVE DELL’OSPEDALE DI AVEZZANO



Continuano ad arrivare mascherine di tipo chirurgico in dono al Comune di Tagliacozzo. Il Sindaco, Vincenzo Giovagnorio, ha accolto di buon grado il donativo di 450 mascherine da parte del Prof. Vittorio Unfer, dell’International Summer School, dell’Università La sapienza di Roma. Vista la particolarità del lavoro che stanno svolgendo i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari, del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Avezzano, il sindaco ha disposto l’invio per attenuare il continuo fabbisogno di questi preziosi presidi in un settore del Presidio marsicano “sotto stress” in questi giorni per la pandemia del virus Covid-19. Una pattuglia della Polizia Locale del comune di Tagliacozzo, nella mattinata di oggi, ha provvededuto a recapitare direttamente in Ospedale, al Dott. Fabrizio Di Stefano, responsabile del reparto. Sentito il Redpinsabile Dott. Gino Bianchi, sono inoltre state consegnate al personale del 118 di Tagliacozzo nella persona della Dott.ssa Valentina Maraccini di Tagliacozzo altre 50 mascherine offerte all’Ente municipale dalla Tabaccheria Floriano.