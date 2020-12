TAGLIACOZZO PIANGE LA SCOMPARSA DI FRANCO, PER TUTTI IL GIORNALAIO

Lo scrive il sindaco Vincenzo Giovagnorio:

Un altro pezzo di storia di Tagliacozzo è stato scritto oggi nel libro dell’eternità…. Franco, per tutti Franco il Giornalaio, è volato in cielo. Una vita dedicata alla sua Edicola, con tenacia, senso del sacrificio (si levava a notte fonda per ricevere, sistemare e distribuire i quotidiani), gentilezza e affabilità. Un sorriso e una battuta per tutti erano il buongiorno di tanti tagliacozzani e non. Poi… quando avrebbe potuto godersi il meritato riposo, magari andando a funghi, dei quali era perfetto conoscitore, la Provvidenza ha disposto in altra maniera… e la sua carrozzella motorizzata è diventata il mezzo per lunghe passeggiate…

Caro Franco, aspettaci in Paradiso dove sicuramente ti sarà corso incontro papà Albino con un fascio di giornali in mano e mamma Amata….