TAGLIACOZZO. RINVIATO IL PAGAMENTO DELL IMPOSTE COMUNALI

Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, ha dato mandato all’Ufficio di Ragioneria del Comune di sospendere il pagamento delle imposte comunali per contribuire ad incrementare le misure di sostegno a famiglie e imprese che saranno espresse nel prossimo decreto in materia economica e finanziaria.

In particolare il pagamento della Tari potrebbe slittare di qualche mese. Il Sindaco di Tagliacozzo interpellerà anche i vertici del CAM Spa a riguardo, per sollecitare misure di agevolazione ai cittadini, nonostante il difficile momento di riordino che la compartecipata sta vivendo.

“Intendo mettere in atto quante più misure possibile per limitare i danni di impatto economico che inevitabilmente stanno colpendo tutti noi in questo difficile momento di emergenza” ha detto Giovagnorio ribadendo che “nessuna esigenza sarà trascurata per iniziare, passata l’emergenza, a ricostruire, tutti insieme, la realtà territoriale e guardare al futuro con la consapevolezza che #andratuttobene”.