Tagliacozzo. Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”

In questa 31ª edizione la Delegazione Fai della Marsica offrirà l’opportunità di scoprire una Tagliacozzo inedita “Tagliacozzo celata tra potere e palazzi”, attraverso due itinerari che comprendono, oltre alle note bellezze della città, diversi palazzi storici solitamente inaccessibili.

Grazie ai volontari Fai e agli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Andrea Argoli”, che hanno offerto la loro preziosa collaborazione, e alla disponibilità dell’ amministrazione comunale e dei privati cittadini che hanno aperto le porte della loro città, sarà possibile visitare: Piazza Duca degli Abruzzi, Piazza Argoli, Piazza dell’Obelisco, Palazzo Mastroddi, una porzione di Palazzo Iacomini, il Teatro Talia, la Cappella Palatina di Palazzo Ducale e la Casa dei Balilla e delle Piccole Donne Italiane (meglio nota come Villa Bella o Villa Paradiso).

La scelta di quest’ultimo luogo, chiuso al pubblico dagli anni settanta ed ormai consumato dal tempo, è stata guidata da una precisa missione, in cui il Fai è impegnato da anni, di riscoperta e valorizzazione del territorio. Grazie alle Giornate del FAI infatti luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico e ciò ha cambiato talvolta il loro destino.

Le modalità di partecipazione sono semplici: in questa edizione non sarà necessaria la prenotazione e coloro che decideranno di partecipare potranno presentarsi al presidio Fai antistante il palazzo comunale di Tagliacozzo per essere accompagnati nella visita guidata. Verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione.

Inoltre, durante l’evento, sarà possibile iscriversi al Fai con una riduzione di 10 euro su tutte le quote. Gli iscritti potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, gli itinerari, gli orari e la durata delle visite sono presenti sui social della delegazione (Facebook: Delegazione Fai della Marsica – Instagram: faimarsica) e su www.giornatefai.it