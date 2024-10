TAGLIACOZZO.TUTTO PRONTO PER LA 7ª EDIZIONE DI CANTINE NELLA ROCCIA DA VENERDI 11 A DOMENICA 13 OTTOBRE

Venerdì 11, alle ore 12 la conferenza stampa di presentazione in Sala Consiliare. Sabato mattina in piazza Obelisco, il tappeto della solidarietà per la casa famiglia anffas.

TAGLIACOZZO – Tutto pronto per la 7ª edizione della festa autunnale “Cantine nella Roccia”. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre il quartiere alto della Città di Tagliacozzo, denominato appunto “Alto la Terra”, si vestirà a tema con oltre sessanta tra locande, botteghe e ristori che saranno allestiti lungo la storica via Valeria e saranno aperti al pubblico all’interno di cantine scavate nella roccia.

L’amministrazione comunale anche quest’anno ha affidato la direzione artistica e l’organizzazione all’associazione locale “Clan Eventi”. Data la grande rilevanza turistica e di ricaduta economica sull’intero territorio comunale il Comune ha stanziato un contributo per sostenere l’organizzazione della tre giorni.

Unico e peculiare nel suo genere, l’evento è finalizzato alla riscoperta della bellezza del borgo antico di Tagliacozzo, della natura che lo circonda, della storia, delle tradizioni e degli usi. I tre giorni di festa sono caratterizzati da una calda e gioiosa atmosfera autunnale, che evoca il tempo andato quando ci si preparava, con le scorte dei prodotti della bella stagione, ad affrontare il rigido inverno e introduceva nel magico periodo del “Capetiémpe” abruzzese.

Venerdì 11 alle 12, nella sala consiliare del municipio, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione durante la quale interverranno il sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’assessore alla cultura Chiara Nanni, il parroco Don Ennio Grossi, la dirigente scolastica dell’Istituto Onnicomprensivo “A.Argoli”, Maria Elena Rotilio e il direttore artistico dell’evento, Fabrizio Guerra del Clan Eventi. Coordinerà i lavori il giornalista Raffaele Castiglione Morelli. Tutti sono invitati a partecipare.

La mattina del sabato, in piazza dell’Obelisco, intorno all’omonima fontana, sarà poi steso un variopinto tappeto di oltre 1000 sciarpe, lavorate a mano e donate da circa 300 donne da tutta Italia. I manufatti in lana saranno poi venduti in un’apposita postazione nel percorso di “Cantine nella roccia” e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all’Associazione ANFFAS “Casa famiglia” e “Dopo di noi” di Tagliacozzo. L’iniziativa è stata coordinata da Serena Mastroddi, volontaria e animatrice presso la struttura.

Per l’occasione, sarà fornito a tutti i partecipanti, un servizio navetta gratuito da Piazza Duca degli Abruzzi con partenze ogni 15 minuti. L’inizio del servizio è previsto per venerdì alle ore 16:30, mentre l’ultima corsa si svolgerà alle 24:00. Sabato, si parte la mattina con la prima corsa alle ore 10:00 e l’ultima all’01:00. Nella giornata di chiusura di domenica, si partirà sempre alle 10:00 e l’ultima corsa partirà alle 24:00.

Sono state inoltre previste visite guidate ai luoghi di maggior interesse storico e artistico della Città e il ritrovo di coloro che vorranno fruire di questo servizio sarà presso la Chiesa del Soccorso, sabato alle ore 16:00 e domenica alle ore 11:00, ma anche da Largo del Popolo sabato e domenica alle ore 11:00. Ulteriori percorsi guidati saranno a a cura dell’Istituto tecnico ed economico per il Turismo “A. Argoli” venerdì alle ore 17:00, sabato e domenica alle ore 11:00 / 12:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 con partenza da Piazza Obelisco.