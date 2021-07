TEDESCHI : ELETTO VICE PRESIDENTE DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

Oggi pomeriggio alla presenza del Vice Presidente della Regione Abruzzo e Assessore ai Parchi Dott. Imprudente Emanuele c’è stata la seduta di insediamento del Presidente del Parco Francesco D’Amore e dei tre membri nominati dalla Comunità del Parco. Presente anche il neo Direttore Igino Chiuchiarelli.

Nel corso della seduta, dopo essere stato nominato all’unanimità dalla componente territoriale dei Comuni Marsicani del Parco Regionale , – è stato indicato ed eletto Vice Presidente Gianfranco Tedeschi – Sindaco di Cerchio , un’Importante Nomina per il territorio Marsicano.

“ Ringrazio tutti i Sindaci, che rappresentano la massima espressione della democrazia e del territorio, per avermi indicato e votato all’unanimità quale componente del Consiglio di Amministrazione” ha dichiarato il neo Vice Presidente Gianfranco Tedeschi. “Ringrazio il Presidente Francesco D’Amore e i tutti i componenti del Consiglio Direttivo, per avermi unanimemente indicato nella importante funzione di Vice Presidente . Adesso subito a lavoro, rispettando i valori del Parco e le indicazioni dei Territori per creare armonia ed una “reale integrazione tra le azioni del Parco, i Comuni che ne fanno parte e la popolazione residente”. “La storia”, ha concluso Tedeschi, “ci insegna che un territorio diventa protagonista ed attore principale solo se ha progetti condivisi tra tutti, mai dimenticare che Uniti si vince”