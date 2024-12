Terza edizione del “Natale al Monastero”: eventi di solidarietà per raccolta fondi per le missioni delle monache Benedettine Celestine. Inaugurazione dell’esposizione dei presepi artistici e opere varie, reading di poesie e concerto di Natale a cura dell’Associazione culturale “L’Aquila Siamo Noi” e dell’associazione musicale “Schola Cantorum San Sisto”.



L’Aquila – Terza edizione del “Natale al Monastero”: eventi di solidarietà per raccolta fondi per le missioni delle monache Benedettine Celestine, con la collaborazione degli Amici di San Basilio, dell’associazione culturale “L’Aquila Siamo Noi“, dell’associazione musicale Schola Cantorum San Sisto, della One Group e dell’associazione Dona un pasto per la Dignità O.D.V.