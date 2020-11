TEST ANTIGENICI PROVINCIA L’AQUILA, LIRIS: “ANNUNCIO DI MARSILIO SVOLTA PER CONTENERE IL CONTAGIO”

“L’iniziativa assunta dalla Regione e annunciata dal presidente Marco Marsilio rappresenta un punto di svolta nella lotta al coronavirus”. Lo dice l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris.

“Sottoporre tutta la popolazione della provincia dell’Aquila a test antigenico rapido per l’individuazione del Covid – aggiunge Liris – è un’operazione imponente che consentirà di mappare il territorio oggi più colpito, che coincide con le aree interne dell’Abruzzo, offrendo uno strumento decisivo per il contenimento del contagio. Plaudo all’iniziativa del presidente, annunciando fin d’ora la mia massima disponibilità per contribuire alla rapida riuscita”.

