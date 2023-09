TEST DI PROTEZIONE CIVILE DEL 26 SETTEMBRE, AVEZZANO SI PREPARA ALLA PROVA DI MASSA DEL MESSAGGIO DI ALLERTA. IL CONSIGLIERE SERITTI “INNOVAZIONE IMPORTANTE”

Martedì 26ilDipartimento della Protezione Civile nazionale effettuerà̀, in Abruzzo, la sperimentazione di IT-Alert, nuovo sistema di allarme pubblico di emergenza.

Intorno alle ore 12:00, verrà inviata ai cellulari una notifica. Il tutto per sperimentare il nuovo sistema IT-Alert, organizzato con l’obiettivo di informare direttamente la popolazione che si trova all’interno di una zona interessata da gravi emergenze. “Un test di massa – come lo definisce il consigliere Maurizio Seritti delegato alla protezione civile del comune di Avezzano – che servirà a sperimentare il nuovo sistema di informazione diffusa alla popolazione”.

Vogliamo contribuire – continua Seritti – ad informare i cittadini riguardo a questa iniziativa perché è importante fare attenzione alle novità sul fronte della gestione delle emergenze. Se le persone hanno contribuito attivamente ed in modo ordinato anche ad operazioni delicate come quella del disinnesco dell’ordigno bellico di qualche tempo fa è anche perché c’è un lavoro graduale e costante di prevenzione e sensibilizzazione. È quindi importante partecipare sempre a queste iniziative per testare sul campo i nuovi strumenti”

Il Comune di Avezzano ricorda che è possibile scaricare il materiale informativo che potrà̀ essere utilizzato allo scopo cliccando qui – https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/agenzia/it-alert/materiale_informativo.zip

Gli aggiornamenti sulla fase di sperimentazione in Abruzzo sono disponibili all’indirizzo https://protezionecivile.regione.abruzzo.it Ulteriori informazioni su IT-Alert possono essere reperite al sito internet https://www.it-alert