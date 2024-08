Torna Gironi Divini: il 22-23-24 agosto il vino d’Abruzzo sarà di nuovo protagonista a Tagliacozzo

Un percorso alla scoperta dei vitigni abruzzesi e le sei attese finali per incoronare i migliori vini d’Abruzzo. Tutto questo sarà l’edizione 2024 di Gironi Divini, l’evento dedicato alle cantine vinicole abruzzesi, che da dodici anni è protagonista dell’estate marsicana.

Tornano anche quest’anno i banchi d’assaggio nel suggestivo scenario di Palazzo Ducale per permettere agli amanti del buon vino di passeggiare calice alla mano in uno dei contesti più affascinanti del centro storico di Tagliacozzo grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Tagliacozzo. Si potrà passare liberamente da una postazione all’altra, scegliendo tra decine di etichette suddivise per vitigno. Non etichette qualsiasi, messe lì tanto per riempire un calice, ma nomi attentamente selezionati tra le eccellenze regionali dal critico enoico e direttore tecnico dell’evento Franco Santini. Un evento esclusivo, che ha innanzitutto l’obiettivo di far conoscere il buon vino abruzzese a chi ci tiene davvero.

“Gli appassionati potranno assaggiare tutto ciò che vogliono”, ha commentato Santini, “con i sommelier professionisti dell’associazione Assomarso pronti ad illustrare pregi e caratteristiche dei vari vini. Sono previste anche postazioni di street food di alta qualità e prodotti di territorio, per consentire un’esperienza enogastronomica a tutto tondo”.

Chi vorrà, inoltre, potrà entrare a far parte della giuria di una delle sei finali programmate durante la tre giorni di Gironi divini. Si tratta di appuntamenti esclusivi e a numero chiuso durante i quali i partecipanti sono chiamati all’arduo compito di decidere qual è secondo loro il miglior vino abruzzese.

Ci saranno sei diversi momenti, due a sera, tra la terrazza della Locanda La Parigina (ore 20:00) e i cortili del Palazzo Ducale (ore 21:45).





Si partirà giovedì 22 agosto con i dieci migliori vini Pecorino d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo; poi si procederà, il 23, con un’imperdibile degustazione dal titolo “L’altro Abruzzo”, dedicata a una selezione di vini “inconsueti” ma sempre figli della nostra regione, seguita dalla classica finale dei Montepulciano d’Abruzzo giovani; il 18 agosto, gran finale, con il Cerasuolo d’Abruzzo e il Montepulciano d’Abruzzo riserva.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita sul sito Gironidivini.it oppure direttamente in cassa durante le tre serate. Per informazioni e prenotazioni www.gironidivini.it oppure 335.7533346 – 349.2906010