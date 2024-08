Torna il Festival Dannunziano dal 31 agosto all’8 settembre 2024 a Pescara

L’amore tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, nonché le straordinarie imprese del poeta Vate saranno protagonisti della prossima edizione del Festival Dannnunziano, previsto a Pescara dal 31 agosto all’8 settembre 2024.

Quest’anno l’evento avrà una maggiore incisività per la concomitanza con il centenario della morte della straordinaria attrice. Eleonora, dal talento innato e soprattutto ideatrice della nuova tipologia di teatro, morì per una polmonite mentre era in turnée negli Usa, a Pittsburgh, il 21 aprile 1924.

D’Annunzio e la sua poetica ancora ispiratrice di cultura saranno centrali nel dibattito intorno alla grande eredità lasciata dal genio pescarese che conquistò Fiume e volò su Vienna. Suoi anche i bigliettini inseriti nelle bottiglie durante l’assalto delle milizie italiane alla baia di Buccari durante la prima guerra mondiale.

L’inaugurazione del Festival Dannunziano è prevista per il 31 agosto alle 18.00 con l’acquisizione di una biblioteca dannunziana, alla presenza di Giordano Bruno Guerri, Presidente e Direttore Generale del Vittoriale degli Italiani.

Ecco alcuni degli eventi attesi per questa edizione.

Sabato 31 agosto alle 21.00 allo Stadio del Mare è previsto il Concerto di Coez e Frah Quintale.

Domenica 1 Settembre alle 17.00 all’Aurum, presentazione del libro ‘Con le sue labra le suggella le labra spiranti’ di Pierfranco Bruni, e del volume ‘Eleonora Duse come l’onda sulla Duna, la Divina che divenne fuoco’ di Franca Silvia Desantis e Pierfranco Bruni;

Lunedì 2 Settembre alle 21.00 sempre all’Aurum il Concerto 100 anni dalla morte di Puccini con Chiara Tarquini ed Edoardo Siravo;

Martedì 3 Settembre alle 20.00 all’Aurum, La Parola della critica su Gabriele d’Annunzio – con Giordano Bruno Guerri, Nicola Porro e Corsini.

Mercoledì 4 Settembre alle 21.00 all’Aurum, Beatrice Venezi presenta il suo libro ‘Puccini contro tutti’; mentre alle 22.00 è previsto lo spettacolo ‘ Donne Vestite di Sole’ con Anna Foglietta;

Giovedì 5 Settembre alle 21.00 all’Aurum, concerto del Conservatorio ‘Luisa d’Annunzio’ – Visioni Sonore;

Venerdì 6 Settembre alle 21.00 allo Stadio del Mare, Symphony of caos con Luca Ward – Concerto spettacolo con Dj Asco.

Sabato 7 Settembre alle 21.00 all’Aurum, ‘Glauco’ di Ercole Luigi Morselli, spettacolo Teatrale di Giampiero Mancini

Domenica 8 Settembre alle 21.00 allo Stadio del Mare, Stefano De Martino con ‘Meglio Stasera’.

La manifestazione prevede numerosi appuntamenti tra musica, teatro, arte, spettacolo, letteratura e storia consultabili qui.

Marianna D’Ovidio