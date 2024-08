TORNA Il FESTIVAL INCLUSIVO “MUSICA E PAROLE DELL’APPENNINO”

Si torna a riscoprire le bellezze nella terra avezzanese con il Festival inclusivo “Musica e parole dell’Appennino”: iniziativa nata dalla fusione delle idee di più partner territoriali, sotto la guida di Appennini for all e della Pro Loco di Cese dei Marsi.

“Musica e Parole dell’Appennino” vuole rendere più inclusivo il paesaggio che ci circonda, attraverso una serie di accorgimenti “civili” e “intelligenti”, che puntano ad unire e non a dividere.

Anche per la terza edizione del Festival, si torna a salire in quota con la stessa parità di accesso per tutti. Tre eventi nel territorio comunale: il 13 agosto a Cese, il 22 agosto ad Antrosano e il 15 settembre ad Avezzano, si darà ampio spazio ad escursioni, cultura e musica, il tutto per tutti: le attività, infatti, sono pensate anche per persone con disabilità motoria e sensoriale.

“Il percorso – affermano gli organizzatori – è davvero rivolto a tutti, studiato appositamente proprio per essere senza stress e molto leggero. Durante le passeggiate ci saranno nuovamente le parti dedicate alle storie del nostro territorio, rese vive e attive dalle voci protagoniste dei lettori. Per sentire l’energia di questo Festival, bisogna prendervi parte in toto, godendo appieno dell’atmosfera di unione, condivisione e felicità che si registra, non appena tutti gli sguardi dei partecipanti sono allo stesso livello”.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero di telefono via whatsApp 3493142544.