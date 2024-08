TORNA LA FESTA DEL TARTUFO A SANTE MARIE, ENOGASTRONOMIA E DIMOSTRAZIONI DI CERCA E CAVATURA DEL TARTUFO

Il Comune di Sante Marie, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato anche quest’anno l’attesa Festa del Tartufo che si terrà nei giorni 16 e 17 agosto. Questo evento, che si svolgerà lungo corso Garibaldi, è un’occasione imperdibile per gli amanti del tartufo e della buona cucina, con una combinazione irresistibile di degustazioni, street food e musica dal vivo.

Venerdì 16 agosto, l’evento avrà inizio alle 17:30 con il convegno dal titolo “Il tartufo sulla strada dell’Unesco”, che vedrà la partecipazione di Fabio Cerretano, presidente Fnati – Federazione nazionale associazioni tartufai italiani. A seguire, alle 19:30, verranno aperti gli stand gastronomici dove sarà possibile gustare una selezione di prelibatezze a base di tartufo, accompagnate da momenti di intrattenimento musicale.

Sabato 17 agosto il programma prosegue con una dimostrazione pratica alle 18 nel Parco del Donatore, dove si potrà assistere alla cerca e cavatura del tartufo, un’attività affascinante che permette di scoprire i segreti di questo prezioso fungo ipogeo. Anche in questa giornata, a partire dalle 19:30, gli stand gastronomici offriranno degustazioni di tartufi, arricchite da musica e intrattenimento a cura del gruppo Ntfc band live.

“Questo evento rappresenta un’importante vetrina per il territorio di Sante Marie”, ha commentato il sindaco, Lorenzo Berardinetti, “noto per la qualità dei suoi prodotti enogastronomici e per la ricchezza delle sue tradizioni culturali. La Festa del Tartufo è pensata per coinvolgere non solo gli abitanti locali, ma anche turisti e visitatori, promuovendo così il patrimonio culturale e culinario della nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa straordinaria festa dedicata al tartufo, simbolo di eccellenza e tradizione”.