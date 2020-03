TORNIMPARTE: SI PUNTA SUL TURISMO, PRESENTATA LA PAGINA FACEBOOK VISIT TORNIMPARTE

Nella giornata di ieri 29/02 si è tenuto a Tornimparte, nell’aula studio presso la ex scuola elementare, un incontro dove si è parlato della possibilità di fare turismo nel paese. Fortemente voluto dai ragazzi della Consulta Giovanile, con il supporto dell’amministrazione comunale e la partecipazione di tutte le realtà associative ed economiche operanti sul territorio, l’evento è stato ricco di spunti interessanti. Diversi gli interventi che si alternati, dalla cultura allo sport, dalla natura alle tradizioni, fino alla presentazione ufficiale della pagina Facebook Visit Tornimparte – Abruzzo, nata da pochi mesi, che si occupa di promozione del territorio. Nell’ambito dell’evento è stato presentato anche il logo della pagina che, realizzato dallo studio grafiche Arkhe, intende rappresentare Tornimparte come “mosaico di bellezze”.

L’ospite d’eccezione dell’incontro è stato il dott.Piero Di Renzo, presidente della FIAVET Abruzzo-Molise e tour operator di incoming che ha lodato l’iniziativa e dato dei suggerimenti per le azioni da svolgere nell’immediato futuro.

È solo l’inizio di un cammino che, come tutti gli attori in questioni hanno convenuto, sarà possibile solo facendo rete tra le varie realtà esistenti sul territorio.