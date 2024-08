TRA MUSICA E AMORE, AD AVEZZANO ARISA REGALA UN’ESPLOSIONE DI EMOZIONI

Sul finale, l’artista ricorda la giovane Gioia Muliere e commuove il pubblico di Piazza Risorgimento

Avezzano – Le nuvole minacciavano la pioggia, ma alla fine a cadere sono le lacrime di emozione tra la folla di Piazza Risorgimento. In fondo, dove c’è Arisa, c’è amore. Coinvolgente, emotiva, riflessiva, la cantante rapisce il pubblico di Avezzano e lo trasporta in un melodico viaggio tra sincerità, amore, nostalgia, passione. Due ore di concerto tra migliaia di persone che cantano a cuore aperto i brani dell’artista genovese in tour con il nuovo singolo “Baciami Stupido”, titolo anche del live.

Un evento voluto fortemente dall’amministrazione comunale, inserito nel cartellone estivo di ViviAvezzano2024 nella scia conclusiva di un’estate ricca di appuntamenti. “Parliamo di amore, da qualche tempo l’ho ritrovato anche io”, Arisa si lascia andare nei commenti dal palco, “c’è sempre bisogno di amore. Si può fare a meno di tutto, ma dell’amore no”.

E poi, il momento del ricordo di Gioia Muliere, la giovane ragazza scomparsa tragicamente la notte di Pasqua. Sul palco, la proiezione del video dove una piccola Gioia cantava “La Notte” di Arisa. È la stessa cantante la prima a commuoversi e così la dedica finale con gli occhi al cielo dove le stelle sembrano sorridere, aprendo il cuore di un pubblico commosso ed emozionato. “La vita può allontanarsi, l’amore continuerà”.