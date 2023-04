TRAGEDIA A CELANO, DONNA 35ENNE SI LANCIA DAL BALCONE CON IN BRACCIO SUO FIGLIO | LEI MUORE SUL COLPO, IL BAMBINO RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA AL BAMBIN GESU’ A ROMA

Una donna di 35 anni, con in braccio suo figlio, si è gettata dalla finestra di casa sua che affaccia su un terrazzino interno. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. E’ morta sul colpo. Il figlioletto, invece , è rimasto ferito alla testa riportando un ematoma subgaleale. E’ ricoverato, ora, all’ospedale Bambin Gesù di Roma nel reparto di rianimazione infantile. Secondo alcuni vicini di casa, come riporta l’Ansa, si è trattato di una tragedia preannunciata. La 35enne, a quanto sembra, non si trovava in una situazione socialmente facile