TRAGEDIA A CITTÀ SANT’ANGELO, NEONATA MUORE SOFFOCATA DA UN RIGURGITO

Città Sant’Angelo, (PE). Una bimba di appena 3 mesi e mezzo è morta oggi pomeriggio a causa di un rigurgito che ha ostruito le vie respiratorie, stando ai primi accertamenti del medico legale. La neonata, dopo aver mangiato intorno alle 16.30, si è addormentata e i suoi genitori, entrambi in casa, si sono accorti delle difficoltà respiratorie poco dopo le 18.30. Hanno immediatamente chiamato il 118, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesilvano. È stata disposta l’autopsia.

Fonte: Il Centro