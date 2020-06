Montesilvano, (PE). Un uomo di 75 anni questa mattina è annegato in mare all’altezza dello stabilimento La Bussola. È la prima vittima della stagione balneare. Subito soccorso dagli addetti al salvataggio, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e della Capitaneria di Porto.