TRAGEDIA IN SARDEGNA, MUORE A 42 ANNI CENTAURO MARSICANO

Un grave lutto ha colpito la comunità marsicana, in particolare quella di Cappelle dei Marsi, che oggi piange la scomparsa di Danilo De Simone, 42 anni fratello del promo cittadino Nicola.

Dei Simone si trovava in Sardegna con degli amici, con i quali a bordo delle loro moto volevano fare un giro nei pressi di Olbia.

Per cause in corso di accertamento, il motociclista è andato a sbattere contro un autobus.

Immediati i soccorsi sul posto un equipe del 118 che, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 42enne.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli uomini dell’arma dei carabinieri per i rilievi del caso.