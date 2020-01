San Salvo. Questa mattina sull’A14 al km 451 in direzione nord, una bisarca carica di auto ha perso il rimorchio che si è sganciato dalla motrice. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi se non rallentamenti al traffico. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale che ha diretto le operazioni di recupero del mezzo pesante.

Michele Rossi

fonte e foto: sansalvo.net