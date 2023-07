TRAGEDIA A VILLAVALENGA, MUORE GIUSEPPE GISMONDI

La morte improvvisa di Giuseppe Gismondi è certamente una grande perdita per la sua famiglia, la comunità e tutti coloro che lo conoscevano.

Giuseppe Gismondi, conosciuto come “Pino”, era un farmacista di 65 anni che purtroppo ha avuto un malore mentre era in sella alla sua bicicletta nella località “Aceretta”. Nonostante l’intervento tempestivo dell’elicottero del servizio di emergenza sanitaria 118, i medici non sono stati in grado di salvargli la vita e hanno dovuto constatarne il decesso sul posto.

La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità di Villavallelonga. Inoltre, Giuseppe Gismondi lascia la moglie Maria Pia, che è stata anche l’ex sindaco di Villavallelonga, e due figli. È un momento di grande dolore per la sua famiglia, che dovrà affrontare questa triste perdita.

La comunità locale e coloro che conoscevano Giuseppe Gismondi certamente si uniranno per offrire il proprio supporto e le condoglianze alla sua famiglia in questo momento difficile. La sua memoria vivrà attraverso le persone che ha toccato durante la sua vita.

FOTO INFOMEDIANEWS