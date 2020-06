Trasacco, (AQ). Oggi pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di G.D.B., 56enne del posto. La triste scoperta è avvenuta in una zona di periferia dove l’uomo aveva una stalla. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe impiccato all’interno della struttura adibita a ricovero per gli animali. Sul posto il 118 di Pescina che non ha potuto far nulla.

notizia in aggiornamento…