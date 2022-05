Questo pomeriggio i carabinieri della stazione di Trasacco hanno arrestato un uomo di 77 anni per tentato omicidio. Poco prima all’interno della chiesa di Santi Cesidio e Rufino Martiri, di Trasacco, l’uomo ha accoltellato per futili motivi al volto e alla gola il parroco Don Francesco. Il prete è stato trasportato a mezzo 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano e non è in pericolo di vita. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Avezzano.