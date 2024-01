TRASACCO. INCENDIO NELLA NOTTE

Paura questa notte a Trasacco, in provincia di L’Aquila, per un incendio scoppiato nella pizzeria Piccadilly. Le fiamme, che hanno preso origine dal forno del locale, sono state domate dai vigili del fuoco di Avezzano, che sono intervenuti prontamente. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.