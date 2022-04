TRE MEDAGLIE PER LA KARATE DOSCHI ASD AL XIII OPEN INTERNAZIONALE DI SAN MARINO

Ottima prestazione per i ragazzi della Karate Doschi al 13’ open di San Marino, svoltosi nel week end appena trascorso.

Conferma iridata per Carola Federici e Diego Fracassi, che sbaragliano la concorrenza delle rispettive categorie, ottenendo due ambiziose medaglie d’oro.

Ottima prestazione anche per Lorenzo Marini, che gestisce una categoria difficile, piazzandosi al 3’ posto.

Gli altri due fratelli Fracassi, Emanuele e Valerio, pagano caramente l’inesperienza: sconfitta all’ultimo secondo, per entrambi, dopo aver dominato i rispettivi combattimenti.

Per Valerio un buon quinto posto, mentre Emanuele si deve accontentare di un settimo posto.

Lo staff tecnico della Karate Doschi commenta : “il giudizio per questi ragazzi è estremamente positivo, oltre alle meritate medaglie, tutti hanno acquisito nuova esperienza, di respiro internazionale, che alla loro età vuol dire imparare moltissimo. Siamo certi ne faranno tesoro”.