TRE RALLENTATORI DEL TRAFFICO VEICOLARE INSTALLATI DAL COMUNE DI AVEZZANO SU VIA GENOVA A TUTELA DEI BAMBINI DELL’ASILO SAN GIOVANNI E DEI PEDONI CHE FREQUENTANO LA ZONA

“Avezzano Città di Tutti e per Tutti”, e soprattutto a misura di pedone e principalmente, anzi prima di tutto, a misura di bambino.

Con questa idea e questo obiettivo, l’Amministrazione comunale di Avezzano, dopo il potenziamento dei parchi gioco, la creazione di zone residenziali, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, ha deciso, e subito messo in atto gli opportuni provvedimenti, di porre in sicurezza un’area della città particolarmente frequentata da bambini e pedoni.

Si tratta di Via Genova, la traversa che, dalla Chiesa San Giovanni, entra nel quartiere e dove si trova ubicato l’omonimo asilo e scuola primaria.

Un’area dove, purtroppo, nonostante anche la preesistenza di un limite di velocità a 30km/h, sono sempre troppi i comportamenti scorretti degli automobilisti che mettono in pericolo l’incolumità di bambini e dei tanti pedoni che frequentano quella zona.

Via Genova, infatti, sfocia proprio sul piazzale antistante la chiesa San Giovani di Avezzano, che a sua volta si trova dietro al Castello Orsini, a poche decine d metri da Piazza Torlonia, e vede quotidianamente persone presenti, sia per l’asilo e la scuola, sia per la chiesa che per i due punti di ritrovo degli avezzanesi.

Vista la situazione, e anche le numerose segnalazioni pervenute da cittadini e dalla stessa direzione della scuola e dell’asilo, l’Amministrazione comunale ha deciso di installare tre dossi rallentatori per gli automezzi, proprio su Via Genova, per far sì che auto, moto, autocarri e furgoni, procedano in prossimità dell’asilo e delle zone frequentate da bambini e pedoni, con una velocità ridotta e sicura per tutti.

I lavori sono già in corso e saranno terminati a breve. I dossi saranno preceduti da una apposita segnaletica che avverte gli automobilisti della loro presenza, così come sarà ulteriormente rinforzato il limite a 30 km/h.